Тюменскому блогеру Кунгурову грозит новый срок за оправдание терроризма

Тюменскому блогеру Алексею Кунгурову грозит срок за экстремизм и оправдание терроризма, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Лефортовский районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте Кунгурова. В пресс-службе инстанции Накануне.RU сообщили, что ему вменяют "Создание экстремистского сообщества" и "Публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма или пропаганду терроризма". По данным ТАСС, сейчас блогер живёт на Украине.

Напомним, в декабре 2016 г. Кунгуров уже получил два года колонии-поселения за "оправдание работы террористической организации". Поводом для возбуждения дела стала публикация в ЖЖ про Сирию. Дело рассматривала специально вызванная из Самары военная коллегия Приволжского военного суда. А в ноябре 2019 г. он получил 15 суток ареста за свой пост в ЖЖ про русский народ. В суде Кунгуров представился Владимиром Путиным.