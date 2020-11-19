Правительство вводит новый порядок выплат больничных и пособий по материнству – без участия работодателя

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о вводе нового порядка выплат пособий по болезни и материнству. Теперь они будут начисляться гражданам напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, заявил глава кабинета министров на совещании правительства.

"С 2024 года мы распространим такую практику на всю страну. Более того: со временем пособие будет оформляться автоматически – на основании электронного листа нетрудоспособности, заявление писать будет не надо", - отметил Мишустин.