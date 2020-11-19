19 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Парк УрГУПС (2020) | Фото: Накануне.RU

Озеленение УрГУПС продолжается. Студенты и преподаватели высадили еще несколько десятков деревьев на территории вуза

Несмотря на эпидемиологические условия студенты и сотрудники УрГУПС продолжают ежегодную традицию по озеленению территории вуза. Так, за последние годы зеленая зона пополнилась более чем сотней деревьев: дубы, сосны, ели, липы, березы, рябины, яблони, груши, лиственницы, ясени, черемухи, ивы и тополя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в 2020 г. активисты провели формовочную и омолаживающую обрезки живых изгородей и 28 деревьев, высадили 25 саженцев, 8 тыс. цветов, завершили расчистку площадей от зарослей, а также посадили 50 деревьев и 60 кустарников.

"Ухоженная зеленая зона – излюбленное место отдыха не только преподавателей, сотрудников и студентов УрГУПС, но и всех жителей микрорайона. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования", - сообщили в пресс-службе.

Для комфорта и безопасности посетителей, в зеленой зоне ежегодно проводится сезонная вырубка и обрезка аварийных кустарников и деревьев, а также противоклещевая обработка. Помимо этого для жителей и гостей города асфальтируются пешеходные дорожки, устанавливаются скамейки, развивается сеть уличного освещения, регулярно убираются мусор: и все это за счет университета

Напомним, ранее участок, где сейчас располагается университет, считался загородным, но вследствие хозяйственной деятельности полностью опустел. Под строительство вуза был отдан голый пустырь. Сейчас же, благодаря неравнодушным студентам, преподавателям и сотрудникам университета, зеленая зона не только регулярно пополняется новой растительностью, но и тщательно охраняется от вандалов и недобросовестных граждан.

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Озеленение УрГУПС продолжается. Студенты и преподаватели высадили еще несколько десятков деревьев на территории вуза

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Теги: УрГУПС, озеленение, зеленая зона, деревья, кустарники



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