На Среднем Урале увеличено финансирование программ развития Ирбита и Верхней Салды

Финансирование комплексных программ развития двух муниципалитетов Свердловской области – Ирбита и Верхнесалдинского городского округа – увеличено по решению правительства.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, соответствующие постановления приняты сегодня, 19 ноября, на заседании областного кабинета министров под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Программа комплексного развития Ирбита, принятая в 2018 году, рассчитана до 2025 года. Она предполагает реализацию проектов в различных сферах: от коммунального хозяйства и жилищного строительства до полноценного раскрытия туристического потенциала старинного уральского города.

Финансирование мероприятий увеличено на 650 миллионов рублей – до 6,8 млрд рублей. Это средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. В частности, постановлением в программу включены новые мероприятия, в числе которых создание инфраструктуры для газоснабжения жителей ряда городских улиц, капитальный ремонт одного из детских садов, реставрация здания драматического театра им. А.Н. Островского и многие другие.

В свою очередь, финансирование программы комплексного развития Верхнесалдинского городского округа на 2019-2030 годы было увеличено на 5,8 миллиарда рублей – до 69 миллиардов рублей. Это также бюджетные и частные средства.

Дополнительные финансы предполагается направить на дорожные работы, организацию транспортного обслуживания местных жителей. Также деньги пойдут на ремонт в здании Верхнесалдинского краеведческого музея и другие мероприятия.