Племянник экс-главы Дагестана получил срок в колонии по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии со штрафом в 300 млн рублей племянника бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Асхабали Абдулатипов признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

Другому фигуранту дела - бывшему главе Докузпаринского района Дагестана Абдурагиму Алискерову - суд назначил семь лет колонии и аналогичный штраф.

Как считает следствие, Алискеров передал 20 млн рублей за назначение его на должность главы района, пишет "Интерфакс".

По данным СМИ, взятка предназначалась депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову - брату Рамазана Абдулатипова.