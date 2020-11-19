Племянник экс-главы Дагестана получил срок в колонии по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии со штрафом в 300 млн рублей племянника бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Асхабали Абдулатипов признан виновным в посредничестве во взяточничестве.
Другому фигуранту дела - бывшему главе Докузпаринского района Дагестана Абдурагиму Алискерову - суд назначил семь лет колонии и аналогичный штраф.
Как считает следствие, Алискеров передал 20 млн рублей за назначение его на должность главы района, пишет "Интерфакс".
По данным СМИ, взятка предназначалась депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову - брату Рамазана Абдулатипова.
Ранее Раджабу Абдулатипову были предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе. В сентябре 2018 года Абдулатипов был задержан сотрудниками спецслужб и арестован. Сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем в отношении руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и других руководителей и сотрудников территориальных бюро, находящихся в его подчинении. Также они проходят в качестве фигурантов по статьям "получение взятки организованной группой", "служебный подлог" и "мошенничество в особо крупном размере".