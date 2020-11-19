"Исторические ляпы": Ленин использовал Армению, как разменную монету?

Сайт российских историков и публицистов "Исторические ляпы" (ИстЛяп), в редакции которого - писатели Игорь Пыхалов, Елена Прудникова и выпускающий редактор сайта "АПН Северо-Запад" Юрий Нерсесов, опубликовали подборку наиболее "выдающихся" цитат, сказанных политиками и селебрити в контексте конфликта Армении и Азербайджана, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект, нацеленный на разоблачение фальшивок и искажений истории, обращает внимание на такие выражения, как "Ленин использовал Армению как разменную монету". Режиссер Сарик Андреасян в открытом письме Владимиру Путину высказался от лица всех живущих в России армян:

"Но сегодня я хотел бы сказать, что своим равнодушием к происходящему в Арцахе вы меня предаёте, Владимир Владимирович! Также вы предаёте двух моих прадедов и шестьсот тысяч армян, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны, вы предаёте тех маршалов Советского Союза, которых дала Армения и Арцах, и тех композиторов, политиков, писателей, спортсменов, режиссёров, артистов и многих других ярких личностей, которые жили и живут, отдавали и отдают свои жизни ради России! Три миллиона армян, живущих в России, верят в то, что вы не будете использовать Армению как разменную монету, как это сделал когда-то Владимир Ильич!"

"ИстЛяп" обращает внимание, что в СССР, согласно переписи населения 1939 года, проживало 2 152 860 армян, в том числе 1 061 997 в Армении и 803 028 в Азербайджане и Грузии. К началу Великой Отечественной войны их численность выросла на несколько десятков тысяч ("Демографический справочник Армении" указывает, что в 1940 году население республики увеличилось с 1,28 до 1,32 млн).

"Если считать 600 тысяч армян погибшими на фронте, то с учётом вернувшихся ранеными и здоровыми, выходит, что воевали все, включая грудных младенцев обоих полов!" - подмечают историки.

Если же взять справочник "Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах" под редакцией генерал-полковника Григория Кривошеева, то можно обнаружить, что на фронтах Великой Отечественной погибло 83,7 тысяч армян, говорится на сайте "ИстЛяп".

"В реальности больше, - оговаривают авторы статьи, - но никак не в семь раз. Среди ополченцев, бойцов истребительных батальонов и партизан, которых Кривошеев не учёл, представителей народов закавказских республик имелось не слишком много — боевые действия их не затронули. По той же причине незначительны там и потери гражданского населения", - отмечают историки.

Также обвинение Ленина в том, что якобы из-за большевиков Армения потеряла Карс, Ардаган и гору Арарат, беспочвенны, эксперты напоминают, что все эти территории правительство националистической партии "Дашнакцутюн" отдало Турции, потерпев сокрушительное поражение в войне 24 сентября-2 декабря 1920 года. "Москва не уступила сверх них ни одного квадратного сантиметра," - разоблачают миф на "ИстЛяпе".

"ИстЛяп" также опровергает, что Ереван был основан в начале 16 века, как считает Хикмет Джавадов (о чем он писал на портале "Гордон"). И приводят цитату Никола Пашиняна о том, что якобы его народ считает сотрудничавшего с Третьим рейхом Гарегина Нжде героем - "за его усилия по остановке геноцида нашего народа", но при этом нацистов славят, по мнению премьер-министра Армении, в Азербайджане.

"Я хочу сказать, например, что существует человек по фамилии Расулзаде, который был командиром нацистского отряда во времена Третьего рейха. Его памятник установлен в Азербайджане и его именем в Баку названа улица", - сказал Пашинян.

Бывший председатель Центрального комитета азербайджанской партии "Мусават" Мамед Эмин Расулзаде нацистским отрядом никогда не командовал, замечают авторы "ИстЛяпа", однако действительно сотрудничал с Третьим рейхом до 1943 года. А вот Нжде является одним из создателей Армянского легиона Вермахта, и он остался с фюрером, в отличие от Расулзаде, потому и был арестован органами госбезопасности, умер в тюрьме. "28 мая 2016 года президент Армении Серж Саргсян открыл в Ереване памятник Нжде, а сейчас лидеры обеих стран обвиняют друг друга в прославлении гитлеровских пособников", - подводят итоги этого "ляпа" на сайте.

Проект "Исторические ляпы" рассматривает более подробно и другие перлы политиков, историков, публицистов и знаменитостей, которые они запускают в медийное пространство, не проверив или исказив факты. Как сообщают авторы сайта, пока по "ляпам" лидируют бывший министр культуры Владимир Мединский, писатель Юлия Латынина и, как ни странно, президент России Владимир Путин, который в поправках к Конституции закрепил недопустимость фальсификации истории.