В России установлен рекорд по заболеваемости, смертности и выздоровлениям от коронавируса
В России очередные рекорды и антирекорды по COVID-19. За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах – это первый случай с начала эпидемии, когда за сутки выявлено более 23 тыс. случаев. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 463 летальных исхода – это тоже рекорд. Но есть и хорошие новости - за сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека, это максимум с начала эпидемии, но что главнее – количество выздоравливающих за сутки снова начало превышать количество заболевших.
Также пройдена круглая цифра в 2 миллиона: всего на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 6438
Санкт-Петербург - 2312
Московская область - 880
Нижегородская область - 441
Свердловская область - 369
Архангельская область - 334
Красноярский край - 333
Воронежская область - 314
Ростовская область - 307
Республика Карелия - 299
Хабаровский край - 285
Республика Коми - 278
Пермский край - 272
Республика Бурятия - 270
Забайкальский край - 270
Мурманская область - 269
Иркутская область - 265
Саратовская область - 235
Ульяновская область - 235
Омская область - 235
Алтайский край - 234
Волгоградская область - 232
Приморский край - 226
Республика Саха (Якутия) - 219
Самарская область - 218
Челябинская область - 218
Ставропольский край - 216
Кировская область - 214
Республика Крым - 214
Ханты-Мансийский АО - 201
Томская область - 201
Ямало-Ненецкий АО - 198
Ленинградская область - 197
Тверская область - 189
Оренбургская область - 189
Кемеровская область - 178
Республика Хакасия - 176
Новосибирская область - 176
Ярославская область - 175
Вологодская область - 172
Новгородская область - 170
Краснодарский край - 169
Тюменская область - 168
Псковская область - 165
Пензенская область - 165
Белгородская область - 162
Калининградская область - 161
Амурская область - 156
Ивановская область - 153
Курская область - 150
Удмуртская Республика - 150
Астраханская область - 144
Тульская область - 143
Орловская область - 141
Брянская область - 140
Костромская область - 139
Калужская область - 133
Республика Алтай - 131
Владимирская область - 127
Республика Башкортостан - 125
Смоленская область - 124
Сахалинская область - 120
Рязанская область - 117
Тамбовская область - 116
Липецкая область - 106
Республика Дагестан - 103
Республика Тыва - 101
Курганская область - 98
Чувашская Республика - 91
Кабардино-Балкарская Республика - 89
Карачаево-Черкесская Республика - 87
Республика Мордовия - 87
Республика Адыгея - 81
Республика Калмыкия - 79
Республика Ингушетия - 76
Республика Северная Осетия - 73
Чеченская Республика - 66
Республика Татарстан - 61
Камчатский край - 60
Севастополь - 59
Республика Марий Эл - 51
Магаданская область - 41
Еврейская АО - 32
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 8