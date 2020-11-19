В России установлен рекорд по заболеваемости, смертности и выздоровлениям от коронавируса

В России очередные рекорды и антирекорды по COVID-19. За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах – это первый случай с начала эпидемии, когда за сутки выявлено более 23 тыс. случаев. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 463 летальных исхода – это тоже рекорд. Но есть и хорошие новости - за сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека, это максимум с начала эпидемии, но что главнее – количество выздоравливающих за сутки снова начало превышать количество заболевших.

Также пройдена круглая цифра в 2 миллиона: всего на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 6438

Санкт-Петербург - 2312

Московская область - 880

Нижегородская область - 441

Свердловская область - 369

Архангельская область - 334

Красноярский край - 333

Воронежская область - 314

Ростовская область - 307

Республика Карелия - 299

Хабаровский край - 285

Республика Коми - 278

Пермский край - 272

Республика Бурятия - 270

Забайкальский край - 270

Мурманская область - 269

Иркутская область - 265

Саратовская область - 235

Ульяновская область - 235

Омская область - 235

Алтайский край - 234

Волгоградская область - 232

Приморский край - 226

Республика Саха (Якутия) - 219

Самарская область - 218

Челябинская область - 218

Ставропольский край - 216

Кировская область - 214

Республика Крым - 214

Ханты-Мансийский АО - 201

Томская область - 201

Ямало-Ненецкий АО - 198

Ленинградская область - 197

Тверская область - 189

Оренбургская область - 189

Кемеровская область - 178

Республика Хакасия - 176

Новосибирская область - 176

Ярославская область - 175

Вологодская область - 172

Новгородская область - 170

Краснодарский край - 169

Тюменская область - 168

Псковская область - 165

Пензенская область - 165

Белгородская область - 162

Калининградская область - 161

Амурская область - 156

Ивановская область - 153

Курская область - 150

Удмуртская Республика - 150

Астраханская область - 144

Тульская область - 143

Орловская область - 141

Брянская область - 140

Костромская область - 139

Калужская область - 133

Республика Алтай - 131

Владимирская область - 127

Республика Башкортостан - 125

Смоленская область - 124

Сахалинская область - 120

Рязанская область - 117

Тамбовская область - 116

Липецкая область - 106

Республика Дагестан - 103

Республика Тыва - 101

Курганская область - 98

Чувашская Республика - 91

Кабардино-Балкарская Республика - 89

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Республика Мордовия - 87

Республика Адыгея - 81

Республика Калмыкия - 79

Республика Ингушетия - 76

Республика Северная Осетия - 73

Чеченская Республика - 66

Республика Татарстан - 61

Камчатский край - 60

Севастополь - 59

Республика Марий Эл - 51

Магаданская область - 41

Еврейская АО - 32

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 8