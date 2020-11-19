19 Ноября 2020
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Больница-долгострой Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Счетная палата назвала регионы, в которых больше всего долгостроев и заброшек

Счетная палата России уточнила количество долгостроев в стране, а также оценила вложения, которые были сделаны в недостроенные или заброшенные здания. Цифры впечатляют.

Так, по итогам 2019 года общий объем вложений в объекты незавершенного строительства составил 3,9 трлн руб. Это, впрочем, на 4,1% меньше, чем в 2018 году. Всего в стране насчитывается 63,9 недостроенных объектов.

"По-прежнему остро стоит вопрос "проблемных объектов" – тех, строительство которых приостановлено или законсервировано ("брошенные"), и тех, которые строятся более пяти лет ("долгострой"). Как показал анализ, по итогам 2019 года количество «проблемных объектов» увеличилось.

Аудиторы указывают на тот факт, что в законодательстве даже нет четкого определения "незавершенного строительства", что уж говорить о правовых проволочках, часто мешающим сдвинуть дело с мертвой точки годами. В СП считают, что на федеральном уровне нет органа, отвечающего за снижение количества долгостроев.

Топ по количеству долгостроев и заброшек возглавляет с большим отрывом Москва (3992 объекта), на втором месте Краснодарский край (2282), третье место у Башкирии (2070). Также больше тысячи подобных объектов в Югре, Тюменской области, Якутии, Челябинской и Нижегородской областях, Мордовии, Дагестане.

Больница-долгострой в Нижневартовске(2019)|Фото: Накануне.RU

По количеству долгостроев лидирует Башкирия (1063 объекта), Москва (268), Санкт-Петербург (90).

Брошенных объектов больше всего в Дагестане (499), Тюменской области (266), на Ямале (182), в Челябинской области (147).

В топе по объемам вложений в объекты незавершенного строительства лидирует Москва (более 960 млрд руб.), но при этом по вложениям в заброшки лидерство у УрФО: Тюменская область и Ямал (по 18,8 млрд руб.), Челябинская область (14,5 млрд руб.).

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Счетная палата назвала регионы, в которых больше всего долгостроев и заброшек

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Теги: долгострой, заброшка, недостроенный объект, счетная палата



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