19 Ноября 2020
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Экономика В России
ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны коронавируса

В октябре больше трети россиян, желающих приобрести жилье в ипотеку, получили отказ от банков, пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, доля положительных решений по выдаче ипотечных займов за месяц упала на 4,3%. Отмечается, что такого количества отказов не было даже в первую волну пандемии коронавируса - в апреле и мае.

Стали выдаваться реже и кредиты по другим направлениям. Так, только 34% граждан одобрили розничный кредит. Уровень получения кредитов наличными упал на 31,4%.

Ранее стало известно о росте проблемных кредитов из-за повышения уровня доступности ипотеки: снижение ставок, льготы и смягчение требований привели к тому, что задолженность по ипотеке на строящееся жилье за полгода в 2020 год выросло уже на 80% от всего прироста 2019 года. К декабрю сумма проблемных кредитов может достичь 7 млрд рублей.

Также сообщалось, что Банк России заметил увеличение числа заемщиков, которые берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Эксперты опасаются, что в будущем это приведет к росту "плохих" кредитов.

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Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны коронавируса

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Теги: ипотека, банки, коронавирус



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