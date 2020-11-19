Бывший тюменский прокурор стал врио главы аппарата в мэрии Екатеринбурга

Вице-мэр по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин получил новый функционал - он стал временно исполняющим обязанности главы аппарата администрации Екатеринбурга, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. К своим обязанностям он приступил 16 ноября.

Напомним, что до недавнего времени этот пост занимал Илья Захаров, который впоследствии перешел на должность руководителя Центра управления регионом.

В послужном списке Игоря Сутягина - работа в прокуратуре ХМАО, Федеральной службе судебных приставов по Московской области и администрации Тобольска. Сутягин также занимал пост советника главы Свердловской области с 2013 по 2014 год, после чего перешел на должность замминистра природных ресурсов и экологии. То есть трудовой путь Сутягина совпадает с карьерой свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Игорь Сутягин еще в октябре 2018 года был назначен на должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом, но теперь, с новым функционалом, получил полномочия бывшего замглавы города Владимира Тунгусова.