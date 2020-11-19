19 Ноября 2020
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Экономика В России
ОПЕК, организация стран экспортеров нефти (2016) | Фото: 1big.ru

ОПЕК+: Россия выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 96% в октябре

Россия в октябре текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ на 96%.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в октябре выполнили свою сделку на 101% после 102% в сентябре. Комитет ОПЕК+ по итогам встречи не представил предложений по уровню сокращения добычи в 2021 году. Ожидать рекомендации теперь нужно к встрече стран ОПЕК и не ОПЕК, которая запланирована на 1 декабря, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, приход к власти Джо Байдена в США может создать проблемы для нефтедобывающих стран, считают участники ОПЕК. Они предполагают, что новый президент пересмотрит отношения с ключевыми производителями черного золота: лидером ОПЕК Саудовской Аравией, а также с Ираном, Венесуэлой и Россией. Он также может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к вливанию миллионов баррелей добытой ими нефти на рынок и к падению цен на нее.

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ОПЕК+: Россия выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 96% в октябре

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Теги: ОПЕК+, нефть



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