ОПЕК+: Россия выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 96% в октябре

Россия в октябре текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ на 96%.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в октябре выполнили свою сделку на 101% после 102% в сентябре. Комитет ОПЕК+ по итогам встречи не представил предложений по уровню сокращения добычи в 2021 году. Ожидать рекомендации теперь нужно к встрече стран ОПЕК и не ОПЕК, которая запланирована на 1 декабря, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, приход к власти Джо Байдена в США может создать проблемы для нефтедобывающих стран, считают участники ОПЕК. Они предполагают, что новый президент пересмотрит отношения с ключевыми производителями черного золота: лидером ОПЕК Саудовской Аравией, а также с Ираном, Венесуэлой и Россией. Он также может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к вливанию миллионов баррелей добытой ими нефти на рынок и к падению цен на нее.