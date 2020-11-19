19 Ноября 2020
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подшивалова, ходырев, воронежская городская дума (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Большинство предложений городских депутатов будут проработаны согласительной комиссии по Генеральному плану развития Воронежа

Совет Воронежской городской думы, состоявшийся накануне, был посвящен детальному рассмотрению Генерального плана городского округа Воронеж на 2021 – 2041 годы, передает корреспондент Накануне.RU. Замечаний и предложений от народных избранников было много.

ходырев, воронежская городская дума(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Александр Сысоев, председатель комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству отметил целый ряд "ляпов, содержащихся в проекте Генплана, которые ставят под сомнения все приведенные в нем цифры и расчеты". Например, в реальности улица Бурденко не пересекается с улицей Ленина, а улица Урицкого с проспектом Революции. Большие сомнения у парламентария, например, вызвали положения проекта Генплана о прокладке трамвайных путей по проспекту Революции с переходом на улицу Кирова до остановки "Цирк" и дрeугие позиции.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

"В проекте Генплана предусмотрено 7 функциональных зон. Почему именно семь? И почему в некоторых кварталах соседние улицы принадлежат разным функциональным зонам?", - задал вопрос депутат. Удивила парламентария и сумма, в которую может оцениваться строительство большого кольца для легкого рельсового транспорта в Воронеже. По информации депутата, сумма может, по разным оценкам, составлять от 50 до 100 млрд. рублей, что превышает стоимость строительства метро.

"Развитие города, инвестиционная и туристическая привлекательность — это важнейшие вопросы. Есть ряд предложений по развитию территории Левого берега, в том числе мы рассматриваем создание велотропы. От Остужевской развязки параллельно дороге в микрорайон Репное уже существует пешеходная дорожка, которую можно использовать как велодорожку. Пляж в Боровом — очень популярное место среди велосипедистов. Мы предлагаем его соединить через Сомово с большой велотропой, продлить дорожку до Олимпика и соединить с центральной частью города", - высказал замечание председатель комиссии по развитию местного самоуправления Олег Черкасов.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Руководитель фракции «Единая Россия» Роман Жогов акцентировал внимание на том, что депутатам важно увидеть новый Генеральный план с учетом мнений жителей, чтобы в документе были отражено улучшение качества жизни людей. Он предложил детально обсудить каждый параметр нового документа.

депутат жогов, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Людмила Подшивалова, в свою очередь, уточнила, что на данный момент ведется работа согласительной комиссии, которая занимается рассмотрением замечаний и предложений, поступивших от общественности и от депутатского корпуса.

"При участии членов Союза строителей Воронежской области была проведена серия встреч разных форматов, в том числе архитектурный форум «Зодчество VRN» и масштабный строительный форум "Воронеж BUILD". Было внесено большое количество предложений. В том числе нам удалось донести свою точку зрения по вопросу развития периферии, и концепция "Компактного города" была пересмотрена в сторону возможностей развития этих территорий. На данном этапе необходимо уделить пристальное внимание сопоставлению Генерального плана и Правил землепользования и застройки. Здесь очень много замечаний и предложений. Необходимо увязать функциональные зоны в Генплане с территориальными зонами ПЗЗ. Это очень важный вопрос и огромный объем работы, который будет существенно влиять на инвестиционный процесс», - рассказал Владимир Астанин.

попова, депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В целом обсуждение всех аспектов Генерального плана на депутатском сборе оказалось активным и насыщенным. На Совете была назначена дата проведения очередного заседания Воронежской городской Думы – 25 ноября в 10.00, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

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Большинство предложений городских депутатов будут проработаны согласительной комиссии по Генеральному плану развития Воронежа

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Теги: генеральный план развития воронежа, воронежская городская дума, сысоев, астанин, жогов



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