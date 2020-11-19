Большинство предложений городских депутатов будут проработаны согласительной комиссии по Генеральному плану развития Воронежа

Совет Воронежской городской думы, состоявшийся накануне, был посвящен детальному рассмотрению Генерального плана городского округа Воронеж на 2021 – 2041 годы, передает корреспондент Накануне.RU. Замечаний и предложений от народных избранников было много.

Александр Сысоев, председатель комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству отметил целый ряд "ляпов, содержащихся в проекте Генплана, которые ставят под сомнения все приведенные в нем цифры и расчеты". Например, в реальности улица Бурденко не пересекается с улицей Ленина, а улица Урицкого с проспектом Революции. Большие сомнения у парламентария, например, вызвали положения проекта Генплана о прокладке трамвайных путей по проспекту Революции с переходом на улицу Кирова до остановки "Цирк" и дрeугие позиции.

"В проекте Генплана предусмотрено 7 функциональных зон. Почему именно семь? И почему в некоторых кварталах соседние улицы принадлежат разным функциональным зонам?", - задал вопрос депутат. Удивила парламентария и сумма, в которую может оцениваться строительство большого кольца для легкого рельсового транспорта в Воронеже. По информации депутата, сумма может, по разным оценкам, составлять от 50 до 100 млрд. рублей, что превышает стоимость строительства метро.

"Развитие города, инвестиционная и туристическая привлекательность — это важнейшие вопросы. Есть ряд предложений по развитию территории Левого берега, в том числе мы рассматриваем создание велотропы. От Остужевской развязки параллельно дороге в микрорайон Репное уже существует пешеходная дорожка, которую можно использовать как велодорожку. Пляж в Боровом — очень популярное место среди велосипедистов. Мы предлагаем его соединить через Сомово с большой велотропой, продлить дорожку до Олимпика и соединить с центральной частью города", - высказал замечание председатель комиссии по развитию местного самоуправления Олег Черкасов.

Руководитель фракции «Единая Россия» Роман Жогов акцентировал внимание на том, что депутатам важно увидеть новый Генеральный план с учетом мнений жителей, чтобы в документе были отражено улучшение качества жизни людей. Он предложил детально обсудить каждый параметр нового документа.

Людмила Подшивалова, в свою очередь, уточнила, что на данный момент ведется работа согласительной комиссии, которая занимается рассмотрением замечаний и предложений, поступивших от общественности и от депутатского корпуса.

"При участии членов Союза строителей Воронежской области была проведена серия встреч разных форматов, в том числе архитектурный форум «Зодчество VRN» и масштабный строительный форум "Воронеж BUILD". Было внесено большое количество предложений. В том числе нам удалось донести свою точку зрения по вопросу развития периферии, и концепция "Компактного города" была пересмотрена в сторону возможностей развития этих территорий. На данном этапе необходимо уделить пристальное внимание сопоставлению Генерального плана и Правил землепользования и застройки. Здесь очень много замечаний и предложений. Необходимо увязать функциональные зоны в Генплане с территориальными зонами ПЗЗ. Это очень важный вопрос и огромный объем работы, который будет существенно влиять на инвестиционный процесс», - рассказал Владимир Астанин.

В целом обсуждение всех аспектов Генерального плана на депутатском сборе оказалось активным и насыщенным. На Совете была назначена дата проведения очередного заседания Воронежской городской Думы – 25 ноября в 10.00, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.