Депутаты гордумы Воронежа на рассмотрении Генплана предложили свои корректировки в правила застройки города

Рассмотрение Генерального плана развития города Воронежа на на 2021 – 2041 годы на Совете городской думы вызвало у депутатов много вопросов, передает корреспондент Накануне.RU. Разработчиком документа выступил проектный институт ГАУ «Институт Генплана Москвы».

Разработчик стратегического документа предложил, в частности, реализовать целый ряд мероприятий по обеспечению горожан объектами социальной инфраструктуры. Например, приблизить учреждения образования к многоквартирным домам и частному сектору, увеличить количество объектов культуры и спорта, обеспечить их территориальную доступность. Также новый Генплан предусматривает замещение неэффективно используемых производственных объектов в срединной части города общественно-деловой, смешанной и жилой застройкой. Планируется развитие производства на периферии, а также вынос некоторых предприятий из центра Воронежа.

Генплан предусматривает и целый комплекс решений по развитию улично-дорожной сети, что позволит обеспечить транспортную доступность для всех уголков города, перераспределить транспортный поток и систематизировать скоростное движение. В частности, речь идет о развитии легкорельсового транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы.

"Это предложение было подготовлено на основании исследований, которые доказали, что пассажирский поток в городе не сможет обеспечить полную загрузку метро, и его строительство в Воронеже нецелесообразно", - пояснила руководитель управления главного архитектора мэрии Людмила Подшивалова.

Она также сообщила, что перед публичными слушаниями было внесено 1105 предложений от жителей Воронежа и юрлиц. Все конструктивные предложения, по словам руководителя УГА, прорабатываются. Также Людмила Подшивалова заверила народных избранников, что никакой опасности застройки для «Северного леса» нет. Он получил статус особо охраняемой природной территории областного значения, после подписания соответствующего постановления 15 августа в областном правительстве.

Председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Соболев отметил большую работу, проделанную специалистами, работающими над Генпланом. При этом, депутат акцентировал внимание на том, что данный документ определяет инвестиционную привлекательность города. Андрей Соболев также призвал уделить особое внимание территориям, подлежащим развитию - кварталам ветхого и аварийного жилья, подлежащим реконструкции в части возведения объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Депутат Соболев считает, что требования проекта нового Генплана к плотности застройки этих территорий не всегда соответствуют федеральным требованиям. Также Андрей Соболев предложил вернуться к вопросу перевода бывших производственных зон в общественные, иначе территории экс-предприятий окажутся вне перспектив развития города.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Юлия Попова выразила озабоченность недостаточным количеством поликлиник и других медучреждений в новом Генплане и предложила провести совместное обсуждение этого вопроса разработчиков с представителями департамента здравоохранения Воронежской области.

Многие из прозвучавших предложений и замечаний депутатов касались правил застройки и землепользования, которые разрабатываются одновременно с Генпланом.