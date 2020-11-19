19 Ноября 2020
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ходырев, воронежская городская дума, монитор, генплан (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Совет Воронежской гордумы детально обсудил проект Генерального плана развития мегаполиса на 2021–2041 годы

Заседание совета Воронежской городской Думы по обсуждению и предварительному рассмотрению Генерального плана городского округа Воронеж на 2021 – 2041 годы прошло очень активно. У депутатов была масса вопросов, предложений, критических замечаний, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом выступала руководитель управления главного архитектора мэрии Людмила Подшивалова. Она обосновала необходимость выработки нового стратегического документа развития областного центра тем, что действующий Генплан был принят в 2008 году, на тот момент Воронеж еще не входил в число городов-миллионников. Сегодня численность населения города, по данным мэрии, составляет 1 миллион 300 тысяч человек.

подшивалова, ходырев, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

"Воронежу необходим новый Генеральный план, который бы учитывал все современные реалии и тенденции развития страны, Воронежской области и нашего города, "сказала Людмила Подшивалова. Она подчеркнула, что Генеральный план 2021-2041 представляет собой не очередное внесение изменений, а именно новый, актуализированный генеральный план городского развития.

"Одним из основополагающих аспектов Генплана является то, что развитие Воронежа будет осуществляться по сценарию «Компактного города» с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий", - подчеркнула Людмила Подшивалова.

Депутаты городской думы в ходе обсуждения представленного документа, обратили внимание руководителя управления главного архитектора на необходимость внесения изменений в разрабатываемый документ.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В частности, председатель постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям Иван Кандыбин призвал не подходить к обсуждению проекта Генерального плана формально. "Это серьезно облегчит нашу работу, когда документ поступит в городскую думу", - подчеркнул депутат. Парламентарий также отметил, что не понимает, почему негативный фон в СМИ, связанный с предстоящим рассмотрением Генплана, ассоциируется именно с городской Думой, якобы "депутаты-бандиты что-то там рассматривают", хотя официально документ в Думу еще не поступил.

С критикой разработанного документа выступил депутат Алексей Панфилов. Были свои предложения, которые они выразили желание обсудить с разработчиками, у депутатов Артема Рымаря и Константина Ашифина.

панфилов, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, ранее депутаты по предложению Ивана Кандыбина уже консолидированно предоставляли свои предложения проектировщикам.

ходырев, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Председатель городской Думы Воронежа Владимир Ходырев отметил, что Генеральный план – это стратегическая модель развития города на 20 лет, живой документ, в который можно будет внести необходимые изменения в будущем.

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Совет Воронежской гордумы детально обсудил проект Генерального плана развития мегаполиса на 2021–2041 годы

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Теги: воронежская городская дума, генеральный план развития воронежа



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