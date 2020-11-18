19 Ноября 2020
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выход в Космос, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков (2020) | Фото: vk.com/public30315369

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос

Работающие на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков начали выход в открытый космос, сообщили Накануне.RU в "Роскосмосе".

Это первый выход российских космонавтов в открытый космос за полтора года. Прошлый раз - в марте 2019 г. Космонавтам следует выполнить ряд работ по монтажу оборудования российского сегмента МКС. В частности, одна из задач - смена панели регуляторов системы терморегулирования на модуле "Заря". Вторая задача - переключение антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск" и изменение положения датчиков прибора контроля давления и осаждения. Также российские члены экипажа почистят иллюминаторы модуля "Звезда".

выход в Космос, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков(2020)|Фото: vk.com/public30315369

Планируемая продолжительность нахождения космонавтов вне орбитальной станции составит около пяти с половиной часов. Для обоих космонавтов это первый опыт работы за пределами МКС.

Отметим, что во время работ был потерян мягкий поручень гермоконтейнера. В нем космонавты вынесли укладку, необходимую для работы

Как подчеркнули в госкорпорации "Роскосмос", потеря поручня не критична для работы.

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Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос

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Теги: выход в Космос, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков



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