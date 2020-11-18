"Сатурн-Р" предложил пермским властям арендовать за школу в Красных Казармах за рубль

"Строительно-монтажное управление №3 Сатурн - Р" предложило властям Перми заключить договор аренды здания школы в ЖК "Арсенал" за рубль в месяц при условии оплаты затрат на содержание здания. Документ опубликовал на своей странице "ВКонтакте" гендиректор компании Александр Репин.

"Для бюджета, дешевле только вообще не организовывать учебный процесс в школе. Судебный процесс не должен мешать формированию комфортной среды в ЖК Арсенал, дети должны ходить в школу. Но, как я понял, власти не готовы решать этот вопрос", - заявил он.

На прошлой неделе властям предлагалось заключить договор аренды школы из расчета 6% в год от ее строительной стоимости, что составляет 5 млн руб. в месяц.

В администрации Перми отмечают, что пока задние школы не может использоваться так как не было выдано разрешение на эксплуатацию - застройщик не предоставил документы в департамент градостроительства. В администрации настаивают на исполнении застройщиком условий заключенного ранее соглашения, расторгнутого компанией в одностороннем порядке.