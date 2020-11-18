Путин назначил дополнительные выплаты студентам-медикам, помогающим в поликлиниках

Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом сообщил о выплатах, которые назначат студентам-медикам, помогающим поликлиникам и стационарам, но при этом не работающим непосредственно с COVID-больными.

"Для учащихся-медиков надо предусмотреть дополнительные выплаты в размере от 7 тыс. руб. (студентам колледжей) до 10 тыс. руб. (студентам вузов)", - сообщил президент. Он отметил вклад этих людей, в том числе и волонтеров: "Сейчас в медучреждениях большой объем работы, не связанной непосредственно с коронавирусом. Это и call-центры, и обзвоны. Надо поощрять людей, которые там работают", - добавил Путин.

Он также призвал регионы и правительство России обеспечить своевременность и справедливость выплат медикам, которые непосредственно работают с коронавирусом. Он напомнил, что с ноября выплаты им будут рассчитываться по новой схеме – по количеству фактически отработанных смен.