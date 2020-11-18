18 Ноября 2020
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Происшествия В России
погибший в Сирии летчик из Приморья Роман Филипов (2018) | Фото: vestiprim.ru

Обвиняемых в гибели летчика Филипова в Сирии объявили в международный розыск

Четверым боевикам заочно предъявлены обвинения в причастности к гибели в 2018 году в Сирии военного летчика Романа Филипова.

Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она уточнила, что это Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все они являются участниками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (Хайят Тахрир аш-Шам).

Террористы объявлены в международный розыск. Их обвиняют по статьям об участии в террористической организации, покушении на убийство, а также хищении огнестрельного оружия.

Напомним, 3 февраля 2018 года во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту, майору Роману Филипову, удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов. Позже Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.

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Обвиняемых в гибели летчика Филипова в Сирии объявили в международный розыск

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Теги: роман филипов, сирия, террористы



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