18 Ноября 2020
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Политика Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

"Серьёзный напряг по ситуации": Путин проводит совещание по теме борьбы с коронавирусом

Владимир Путин сегодня проводит расширенное совещание по вопросу борьбы с коронавирусом. "Ситуация с коронавирусом, к сожалению, складывается непросто", - отметил он, открывая заседание. И сразу предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Вот что рассказала Голикова, курирующая работу оперштаба по борьбе с коронавирусом:
- В стране 1,9 млн случаев заболевания коронавирусом. В последние полтора месяца заболеваемость увеличилась в два раза. Несмотря на напряженность ситуации, в целом в стране ситуация контролируемая.
- В тех регионах, где введены ограничительные меры, мы отмечаем стабилизацию или снижение заболеваемости с освобождением коечного фонда.
- Масочный режим введен во всех регионах страны. В 79 регионах запрещены массовые развлекательные мероприятия и работа общепита в ночное время. В 75 регионах ограничения введены для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
- В 42 регионах продлены или идут каникулы. Около 91 тыс. школьников переведены на дистанционку. 16,8 млн – это всего школьников в стране. Эти меры не носят повальный характер, вводятся в зависимости от ситуации в регионе.
- В вузах учатся почти 2,5 млн человек. Полностью на дистанционке 2,2 млн человек.
- До Вас, наверное, доходило, докладывали: граждане выражают недовольство тем, что приходится очень долго ждать результаты ПЦР-анализов. Теперь их должны выполнять в срок не более 48 часов. Также регионы обращались с жалобой на то, что не успевают за это время сделать анализ и сообщить о них пациентам. Теперь диагноз ставится на основании анализа, выполненного любым методом, утвержденным в санитарных правилах.
- Ситуация с коечным фондом в ряде регионов напряженная. На 17 ноября занято 81% коечного фонда. В 46 регионах этот показатель еще выше. В 10 регионах занятость более 90%. В Чувашии, Орловской области и Севастополе занято более 95% коечного фонда.
- 46 регионов не заключили никаких контрактов на закупку оборудования, медикаментов и т.д., хотя деньги были доведены до них. Аргументы тех регионов, где не освоены средства на борьбу с COVID, безосновательны.
- В гражданский оборот выпущено 58 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". В ноябре планируется 553 тысячи доз вакцин, в декабре — 2,2 млн.

Президент уточнил, в каких еще семи регионах тяжелая ситуация по занятости коечного фонда. Голикова сообщила, что это Ивановская область, Коми, Мордовия, Пензенская, Самарская, Иркутская, Омская области. "Помимо того, чтобы ругать глав регионов, им, конечно, и помогать еще надо", - отметил Путин. Голикова согласилась, что "регионы балансируют между оказанием помощи ковидным больным и плановой помощью, которая необходима гражданам".

"Там серьезный напряг по ситуации", - сказала Голикова.

Также Путин возмутился тем, что 48 часов на анализ – это тоже много, ведь человек в это время "общается с близкими, работает". Президент предложил использовать системы, которые быстрее готовят анализы. Голикова возразила, что эти системы стоят значительно дороже и часто не столь точные, чем ПЦР-тест. Эксперты считают, что 48 часов – это предельный оптимальный срок, заявила вице-премьер. "Ни одна тест-система 100-процентного результата никогда не дает, насколько я понимаю. Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок", - настоял Путин.

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"Серьёзный напряг по ситуации": Путин проводит совещание по теме борьбы с коронавирусом

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Теги: владимир путин, коронавирус, совещание



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