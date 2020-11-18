18 Ноября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
дети, карта, лагерь детский (2019) | Фото:скрин, соцсети

Всероссийский форум "Вместе - ради детей" - 2021 пройдет на территории Югры

Всероссийский форум по продвижению социальных инноваций в сфере семьи и детства "Вместе - ради детей" пройдет в следующем году на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики и внешних связей Югры.

Решение было принято по завершению XI всероссийского форума "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства". В Нем округ показал себя как надежного партнера и перспективную площадку для проведения мероприятия.

Так, делегация ХМАО стала лидером в номинации "В один клик, 24/7" с практикой "Цифровизация поддержки семей с детьми в Югре". Помимо этого округ одержал победу в специальной номинации "Уникальный региональный интернет-ресурс всероссийского форума" за новаторство в представлении достижений на региональном ресурсе.

Виртуальная выставочная площадка вместила в себя свыше 40 проектов, программ и технологий, направленных на социальное обслуживание, образование, здравоохранение, культуру и спорт. Пять из них были включены в реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми.

Регион также представил социальные практики в поддержку семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, повышение качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение безопасного детства, преодоление причин потери детского населения, продвижение в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, многодетности.

В этом году Югра выступила ключевым партнером в организации и проведении площадки "Эффективные практики социальной помощи детям и семьям с детьми, в том числе в дистанционном формате". В форуме приняли участие 3 тыс. человек из 70 регионов, которые представили более 370 социальных технологий, проектов, современных подходов, инициатив оказания помощи детям и семьям с детьми.

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Всероссийский форум "Вместе - ради детей" - 2021 пройдет на территории Югры

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Теги: Вместе - ради детей, форум, проекты



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