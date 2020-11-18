В Госдуму внесен законопроект о запрете на участие в выборных кампаниях иноагентов

В Госдуму внесен законопроект об участии иноагентов в политической жизни России. Точнее, о запрете такого участия. Среди прочего документ предлагает считать иноагентами иностранных журналистов, аккредитованных в РФ, а также запретить иноагентам участвовать в избирательных кампаниях.

Авторами закона выступили депутаты Госдумы и сенаторы СФ, среди которых Андрей Альшевских, Юрий Синельщиков, Наталья Поклонская, Олег Мельниченко.

Парламентарии указывают, что сейчас общественные объединения, в том числе и финансируемые из-за рубежа, могут работать без государственной регистрации, а значит и "механизмы контроля за их деятельностью фактически отсутствуют".

Закон предлагает обязать общественные организации такого рода регистрироваться в уведомительном порядке. "Сведения, содержащиеся в представляемых уведомлениях, составят реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в пояснительной записке. Такие организации-иноагенты должны будут ежеквартально отчитываться о финансировании из-за рубежа и о расходовании средств.

"Материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объединением, в том числе с использованием средств массовой информации, должны будут сопровождаться указанием на то, что они произведены незарегистрированным общественным объединением, выполняющем функции иностранного агента", - добавляют авторы закона.

Кроме того, закон предлагает ввести органичения и для физлиц-иноагентов: они не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.