18 Ноября 2020
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кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

В Якутске городские власти продадут здание мэрии и служебный автотранспорт

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о начале подготовки продажи здания мэрии. В своем Instagram-блоге она сообщила, что это решение руководство города обсуждало более года.

По словам Авксентьевой, будут проданы здания на трех улицах в центре города. Глава города рассказала, что "есть заинтересованные потенциальные покупатели", но процедура будет проведена открыта и в соответствии с законодательством: "А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам".

"Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Например, мой первый заместитель предлагает нам разместиться в 17 квартале. Поддерживаю. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга", - мечтает мэр.

Для удобства граждан в центре города будет организован фронт-офис.

Также Авксентьева рассказала, что администрация планирует пересадить сотрудников на такси для служебных поездок, так как служебный автотранспорт обходится дорого. Она напомнила, что в командировках "мы все спокойно ездим на метро".

"Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета", - добавила мэр.

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В Якутске городские власти продадут здание мэрии и служебный автотранспорт

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Теги: якутск, Сардана Авксентьева, администрация, продажа имущества



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