18 Ноября 2020
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Общество В России Москва
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

В России снова антирекорд по суточной смертности от коронавируса – 456 погибших

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом.

Москва - 4174

Санкт-Петербург - 2215

Московская область - 864

Нижегородская область - 432

Свердловская область - 358

Архангельская область - 339

Красноярский край - 335

Воронежская область - 314

Ростовская область - 309

Республика Коми - 280

Хабаровский край - 276

Республика Бурятия - 272

Забайкальский край - 269

Мурманская область - 260

Иркутская область - 260

Пермский край - 257

Алтайский край - 232

Омская область - 232

Волгоградская область - 231

Ульяновская область - 231

Саратовская область - 229

Приморский край - 223

Республика Саха (Якутия) - 221

Ставропольский край - 220

Самарская область - 216

Челябинская область - 215

Томская область - 211

Республика Крым - 211

Ленинградская область - 207

Кировская область - 207

Ханты-Мансийский АО - 199

Ямало-Ненецкий АО - 195

Оренбургская область - 187

Тверская область - 185

Кемеровская область - 182

Новосибирская область - 182

Ярославская область - 176

Республика Хакасия – 174

Вологодская область - 168

Новгородская область - 167

Псковская область - 167

Белгородская область - 166

Краснодарский край - 166

Тюменская область - 165

Пензенская область - 164

Республика Карелия - 159

Калининградская область - 155

Амурская область - 155

Ивановская область - 154

Курская область - 153

Удмуртская Республика - 153

Астраханская область - 141

Брянская область - 140

Костромская область - 140

Тульская область - 140

Орловская область - 139

Калужская область - 136

Республика Алтай - 130

Владимирская область - 129

Сахалинская область - 124

Республика Башкортостан - 119

Смоленская область - 116

Тамбовская область - 116

Рязанская область - 115

Липецкая область - 103

Республика Тыва - 103

Республика Дагестан - 98

Курганская область - 94

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Республика Мордовия - 88

Чувашская Республика - 87

Республика Адыгея - 78

Республика Ингушетия - 74

Республика Калмыкия - 74

Республика Северная Осетия - 73

Чеченская Республика - 62

Республика Татарстан - 62

Камчатский край - 60

Севастополь - 57

Республика Марий Эл - 52

Магаданская область - 44

Еврейская АО - 29

Ненецкий АО - 7

Чукотский АО - 5

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В России снова антирекорд по суточной смертности от коронавируса – 456 погибших

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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