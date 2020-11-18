В России снова антирекорд по суточной смертности от коронавируса – 456 погибших
За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом.
Москва - 4174
Санкт-Петербург - 2215
Московская область - 864
Нижегородская область - 432
Свердловская область - 358
Архангельская область - 339
Красноярский край - 335
Воронежская область - 314
Ростовская область - 309
Республика Коми - 280
Хабаровский край - 276
Республика Бурятия - 272
Забайкальский край - 269
Мурманская область - 260
Иркутская область - 260
Пермский край - 257
Алтайский край - 232
Омская область - 232
Волгоградская область - 231
Ульяновская область - 231
Саратовская область - 229
Приморский край - 223
Республика Саха (Якутия) - 221
Ставропольский край - 220
Самарская область - 216
Челябинская область - 215
Томская область - 211
Республика Крым - 211
Ленинградская область - 207
Кировская область - 207
Ханты-Мансийский АО - 199
Ямало-Ненецкий АО - 195
Оренбургская область - 187
Тверская область - 185
Кемеровская область - 182
Новосибирская область - 182
Ярославская область - 176
Республика Хакасия – 174
Вологодская область - 168
Новгородская область - 167
Псковская область - 167
Белгородская область - 166
Краснодарский край - 166
Тюменская область - 165
Пензенская область - 164
Республика Карелия - 159
Калининградская область - 155
Амурская область - 155
Ивановская область - 154
Курская область - 153
Удмуртская Республика - 153
Астраханская область - 141
Брянская область - 140
Костромская область - 140
Тульская область - 140
Орловская область - 139
Калужская область - 136
Республика Алтай - 130
Владимирская область - 129
Сахалинская область - 124
Республика Башкортостан - 119
Смоленская область - 116
Тамбовская область - 116
Рязанская область - 115
Липецкая область - 103
Республика Тыва - 103
Республика Дагестан - 98
Курганская область - 94
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Республика Мордовия - 88
Чувашская Республика - 87
Республика Адыгея - 78
Республика Ингушетия - 74
Республика Калмыкия - 74
Республика Северная Осетия - 73
Чеченская Республика - 62
Республика Татарстан - 62
Камчатский край - 60
Севастополь - 57
Республика Марий Эл - 52
Магаданская область - 44
Еврейская АО - 29
Ненецкий АО - 7
Чукотский АО - 5