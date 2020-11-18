В России снова антирекорд по суточной смертности от коронавируса – 456 погибших

За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.