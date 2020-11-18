18 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото:Накануне.RU

Банки предложили блокировать подозрительные переводы и покупки по картам на 25 дней

Ассоциация банков "Россия" подготовила поправки в закон о национальной платежной системе. Банкиры предлагают блокировать переводы или покупки по карте на 25 дней, если клиент подозревает получателя средств в мошенничестве, пишет РБК. Предложения ассоциации уже направлены в Банк России.

Поправки расширяют инструменты банков, которыми те могут воспользоваться в случае сообщения о возможном мошенничестве. Например, когда клиент сообщил, что операции по карте проводятся без его согласия. Сообщить об этом клиент должен не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции. По действующему закону оспорить транзакцию можно успеть только до зачисления денег на счет получателя.

"Сейчас отсутствуют правовые основания для блокировки уже зачисленных на счет злоумышленника средств и кредитные организации не могут отказать в выдаче денег со счета мошенника", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В АБР полагают, что поправки могут помочь вернуть 15-30% похищенных обманным путем денег. А это огромная сумма, если учесть, что только за первые полгода 2020 мошенники похитили у клиентов банка примерно 4 млрд руб. Из них банки вернули клиентам чуть больше 12%.

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Банки предложили блокировать подозрительные переводы и покупки по картам на 25 дней

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Теги: мошенники, банковская карта, блокировка, транзакция, банки



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