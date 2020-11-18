В Челябинске и Магнитогорске обслуживают врачей и пациентов 28 специально оборудованных "ковид-такси"

28 автомобилей из компании "Яндекс.Go" ежедневно выходят на линию в Челябинске и Магнитогорске, их задача – перевозка врачей к пациентам или доставка больных в медучреждения. Первые автомобили по соглашению между правительством Челябинской области и руководством компании приступили к работе еще 25 октября, вскоре парк таких автомобилей будет расширен до 45, сообщили Накануне.RU в пресс-службе южноуральского министерства информационных технологий, связи и цифрового развития.

Каждый салон такси оборудован защитным экраном, водители-добровольцы не выполняют заказы обычных пользователей, а заняты только перевозкой врачей и пациентов. Машины проходят обязательную дезинфекцию, водители получают все необходимые средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты. Компания "Яндекс.Go" предоставляет также водителям страховку на случай заражения или вынужденного карантина.

Реализация проекта позволила врачам существенно экономить время на дороге и тем самым оказывать помощь большему количеству пациентов.

"Министерство Челябинской области и подведомственный ему "Центр развития цифровых технологий" реализует несколько проектов совместно с министерствами экономического развития, здравоохранения, культуры по использованию сервисов компании "Яндекс". Каждый из них напрямую направлен на улучшение качества жизни населения за счет внедрения новых цифровых сервисов и услуг", - заявил министр Игорь Фетисов.

"Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, мы постоянно говорим про необходимость разгрузки скорой помощи, неотложной помощи, которая по всему региону перешла на круглосуточную работу семь дней в неделю. Данные автомобили будут работать в первичном амбулаторно-поликлиническом звене и доставлять медицинский персонал к пациентам на дому, что, безусловно, позволит посетить и осмотреть большее число заболевших", - прокомментировал проект заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин.