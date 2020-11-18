В Екатеринбурге случайный прохожий вытащил ребенка из охваченной огнем квартиры

В Екатеринбурге прохожий вытащил ребенка из горящей квартиры. Теперь героя хотят наградить.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось днем 17 ноября в 12-этажном жилом доме на улице Профсоюзная. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, где на тот момент находились три человека, в том числе 5-летний ребенок.

Дым из окон увидел проходивший рядом мужчина по имени Александр и немедленно поспешил на помощь. По оконным решеткам он взобрался на балкон горящей квартиры и вытащил ребенка на улицу. Благодаря оперативным действиям Александра тот не пострадал.

Площадь пожара составила 10 кв.м, в тушении участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Всего из подъезда огнеборцы эвакуировали 25 человек, в том числе пятерых детей. По данным МЧС, пострадавших нет.

Сейчас ведомством рассматривается вопрос о представлении спасителя к награде МЧС России.