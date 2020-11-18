Развитие дорожной сети Воронежа стало предметом детального обсуждения в областной думе

Состояние и перспективы развития улично-дорожной сети и транспортного обслуживания населения на территории Воронежа обсуждали в региональном парламенте, передает корреспондент Накануне.RU. Заседание провел председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин по поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова.

В обсуждении участвовали депутаты регионального парламента Николай Домнич, Михаил Гусев, Евгений Китаев. Были приглашены заместитель руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области Александр Дудин, первый заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по городскому хозяйству Сергей Петрин, руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Олег Котов.

Члены думского комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности обсудили с представителями исполнительной власти основные вопросы, связанные с организацией работы пассажирского транспорта в областном центре и предстоящей реконструкцией в 2021 году улиц и дворовых территорий городского округа город Воронеж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

Владимир Верзилин рассказал, что комитет по транспорту проанализировал наказы избирателей, которые поступили в адрес депутатов Воронежской областной думы, избранных от городских округов. И оказалось, что вопросы, связанные с транспортом и функционированием дорожного хозяйства, составляют почти половину от общего количества обращений.

"Уже скоро Воронежская областная Дума будет рассматривать Закон о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Сумма, которая будет зарезервирована в Дорожном фонде области, составит порядка 15,5 млрд рублей. Таким образом, у нас будет достаточно средств и возможностей для решения наиболее важных транспортных проблем", — отметил председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

В ходе совещания было отмечено, что главным дорожным объектом в Воронеже в 2021 году должна стать развязка Остужева — Ленинский проспект. Этот транспортный узел сейчас серьезно сдерживает развитие улично-дорожной сети в областном центре. Первый заместитель главы администрации городского округа город Воронеж по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что сейчас решается вопрос с финансированием данного проекта.

Воронежские парламентарии также подняли вопрос о состоянии железнодорожных переездов в черте города. В частности, в Северном микрорайоне по направлению движения в сторону аэропорта 7 таких объектов и все нуждаются в доведении их до нормативного состояния. Руководитель управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Олег Котов сообщил, что для решения этой задачи в ближайшее время будет созвано специальное совещание с участием представителей воронежского филиала РЖД.

Еще одна проблемная ситуация имеется, по мнению депутатов, в состоянии дорожного покрытия вблизи образовательных учреждений. Например, поступило обращение от учителей и родителей школьников гимназии №9, расположенной на улице Минская. Прилегающая территория — тротуары, подъезды к учебному заведению и внутриквартальная сеть дорог находятся в аварийном состоянии. Представители мэрии заверили депутатов, что эта проблема будет постепенно решаться в 2021 году, на что уже выделены целевые средства в размере свыше 50 миллионов рублей.

Шла на заседании речь и о предстоящем ремонте и реконструкции дворовых территорий. Представители мэрии обозначили новые требования к участию в программе "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018-2024 годы". Соответствующее постановление подписал мэр Вадим Кстенин. Благоустройство дворов будет состоять из двух перечней работ: минимального и дополнительного. В минимальный сходит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн. И это финансируется исключительно из федерального, регионального и муниципального бюджетов. А дополнительные работы теперь будут обязательно софинансироваться собственниками в объеме 20%. Такое решение принято на федеральном уровне.

Народных избранников интересовало, коснутся ли новые правила тех воронежцев, дворы которых уже включены в программу благоустройства. Как заявили представители мэрии, новые правила будут распространяться только на новые заявки. Заявочная кампания начнется при нормализации эпидемиологической обстановки. Собственникам на собрании надо будет принять решение об участии в программе, в том числе о софинансировании, определить схему благоустройства и направить протокол в управу. После оценки заявки управа района уведомит собственников о смете и необходимом объеме средств софинансирования.

Депутаты Воронежской областной думы заявили о готовности помочь горожанам собрать необходимый пакет документов для правильного оформления заявки. Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям облдумы Михаил Гусев сообщил, что создан Городской штаб депутатов областной Думы, который будет координировать решение актуальных для горожан вопросов, в том числе, связанных с участием в программе благоустройства общественных территории и пространств.

Также в ходе заседания было проанализировано решение городских властей по введению выделенной полосы для общественного транспорта по Северному мосту. Председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, высказал мнение, что этот вопрос требует дополнительной проработки и взвешенного подхода. По мнению участников совещания, необходимо проработать различные варианты функционирования выделенной полосы. Например, разрешить движение по ней автомобилям в выходные дни или в определенные часы дня.

"Уже в начале 2021 года на воронежские маршруты выйдет 130 новых автобусов большой вместимости. И по требованию Минтранса у нас к этому моменту должна быть специально выделенная полоса общей протяженностью 30 км. Задача — найти компромисс — соблюсти условие Минтранса и в то же время не навредить организации движения", — сказал Владимир Верзилин.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что все вопросы, связанные с функционированием и оптимизацией транспортной сферы, должны решаться обязательно с учетом мнения избирателей.

"При реконструкции и дальнейшем развитии в Воронеже улично-дорожной сети, а также в вопросах пассажирского обслуживания обязательно должны учитываться наказы избирателей. Это может быть обустройство крупных транспортно-пересадочных узлов, расширение магистралей, строительство современных подземных и надземных переходов. Транспортная сеть в регионе должна быть выстроена таким образом, чтобы она гарантировала безопасность и комфорт для всех участников движения", — уверен Владимир Нетёсов.