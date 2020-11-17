17 Ноября 2020
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Политика Москва
Валдай, Путин (2020) | Фото: Valdai Discussion Club

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий Путину вновь баллотироваться на пост главы государства

Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект во исполнение поправки к конституции, дающей право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

"Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением", - говорится в тексте, который цитирует ТАСС.

 

В развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост.

"Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство", - указывается в документе. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

При рассмотрении 10 марта законопроекта об изменениях конституции во втором чтении Госдума приняла поправку депутата Валентины Терешковой о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Глава государства в ходе выступления в нижней палате поддержал инициативу при условии ее рассмотрения Конституционным судом РФ. 16 марта КС пояснил, что предложенная Терешковой норма соответствует основному закону и не противоречит постановлению КС от 1998 года.

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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий Путину вновь баллотироваться на пост главы государства

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Теги: владимир путин, президентский срок, законопроект, поправки в конституцию



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