В Тюмени экстренно сел борт "S7" - стало плохо пассажирке

В Тюмени приземлился самолёт "S7" – стало плохо пассажирке, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, самолёт летел из Новосибирска в Москву. Посадка произошла сегодня днём.

Медики бригады "скорой" осмотрели пострадавшую, оказали помощь и доставили в дежурную больницу "Нефтяник" из-за пониженного давления, сообщили Накануне.RU в областном департаменте здравоохранения.

"У пациентки взяты анализы, проведены консультации узкими специалистами и проведены необходимые исследования. Состояние на данный момент стабильное, пациентка госпитализирована для динамического наблюдения, коррекции терапии", - уточнили медики.