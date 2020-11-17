17 Ноября 2020
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Происшествия Тюменская область
авиакомпания s7 самолет (2009) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени экстренно сел борт "S7" - стало плохо пассажирке

В Тюмени приземлился самолёт "S7" – стало плохо пассажирке, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По некоторым данным, самолёт летел из Новосибирска в Москву. Посадка произошла сегодня днём.

Медики бригады "скорой" осмотрели пострадавшую, оказали помощь и доставили в дежурную больницу "Нефтяник" из-за пониженного давления, сообщили Накануне.RU в областном департаменте здравоохранения.

"У пациентки взяты анализы, проведены консультации узкими специалистами и проведены необходимые исследования. Состояние на данный момент стабильное, пациентка госпитализирована для динамического наблюдения, коррекции терапии", - уточнили медики.

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В Тюмени экстренно сел борт "S7" - стало плохо пассажирке

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Теги: S7, болезнь, здоровье



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