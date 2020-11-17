17 Ноября 2020
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Политика В России Москва
(2005) | Фото: www.council.gov.ru

"Какой-то дом престарелых": Госдума в первом чтении приняла поправки о пожизненных сенаторах

Госдума в первом чтении одобрила поправки в закон "О порядке формирования Совета Федерации". Он, в частности, предусматривает введение пожизненных сенаторов, которых будет назначать президент.

Законопроект внес Владимир Путин, документ призван гармонизировать законодательство в соответствии с обновленной Конституцией.

Тема с пожизненными сенаторами вызвала очень много споров. Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, представлявший законопроект, дошел до самых странных аргументов, мол, некоторые сенаторы переживают и обижаются, когда их "теплые места", с которых они ушли в сенаторы, занимают и не уступают им после возвращения. А новый закон проблему таких "обидок" решает.

В КПРФ выступили против. Депутат Николай Харитонов отметил, что "Совет Федерации – это же не дом престарелых". "Если человек обладает огромным опытом, если президент оценил этого человека, то конечно он будет работать точно так же, как другие, а может быть даже лучше, чем другие", - довольно пространно ответил на эту реплику Крашенинников.

Подвергли депутаты сомнению и фразу о "безупречной репутации". Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что это определение едва ли сочетается с тем фактом, что для сенаторов в прошлом допускается судимость.

Совет Федерации(2019)|Фото: Пресс-служба СФ РФ

В "Справедливой России" припомнили "бывшего президента" Горбачева, который "разъезжает по миру, получает гранты". Во фракции усомнились в его "безупречной репутации" и в том, что кто-то хочет видеть его в Совете Федерации.

Напомним, согласно проекту закона, в СФ будут, помимо прочих, входить президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 выбранных им представителей РФ (не более семи могут быть назначены пожизненно).

В числе требований к кандидатам в сенаторы: быть гражданином РФ от 30 лет, обладать "безупречной репутацией", постоянно проживать в России, не иметь гражданства иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Пожизненными сенаторами могут назначить граждан, имеющих "выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".

Кроме того, вводятся сроки, по истечении которых можно стать сенатором после снятия судимости: 15 лет, если был судим за особо тяжкие преступления, 10 лет — за тяжкие преступления, пять лет — за преступления средней тяжести.

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"Какой-то дом престарелых": Госдума в первом чтении приняла поправки о пожизненных сенаторах

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Теги: пожизненные сенаторы, совет федерации, госдума



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