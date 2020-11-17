Павел Миков приехал в УрГЭУ: "Росстат обретает современное лицо и цифровизируется"

Сегодня в УрГЭУ с открытой лекцией выступил руководитель Росстата Павел Малков, студенты из других городов могли задать свои вопросы в специальном чате. Федеральный чиновник рассказывал о том, как его ведомство обретает современное лицо, как меняется методология сбора и анализа данных в эпоху цифровизации. Знакомить будущих специалистов с инновационными стратегиями Павел Малков начал именно с УрГЭУ, назвав уральский вуз "отличной площадкой", передает корреспондент Накануне.RU.

Главным изменением в политике Росстата, по словам Малкова, стала открытость в вопросах взаимодействия со СМИ. "В своей стратегии мы отразили переход к полной открытости. Мало научиться считать статистику, надо еще уметь донести ее. Мы уже говорили, что сегодня потребителем [статистики] является не только государство, но и большое количество других пользователей. Понятно, что большую часть информации люди получают не от нас напрямую, из Росстата, а через СМИ, и это абсолютно нормально, это объективная реальность, но при этом надо доносить информацию без искажений", - сказал Малков.

Глава ведомства напомнил, что еще недавно Росстат отвечал прессе только на письменные запросы на официальном бланке с подписью редактора, печатью и в недельный срок. Вряд ли это можно было назвать эффективным сотрудничеством, замечает чиновник, теперь же центральный аппарат, по словам Малкова, отвечает на пять-десять запросов от журналистов в день. "Отвечать стараемся день в день, а на какие-то самые острые, самые болезненные вопросы в срок не более 4 часов", - отчитался глава ведомства. И работа со СМИ также ведется по всем удобным каналам, никакой речи о бумажных запросах уже не идет.

Стратегия развития Росстата предполагает и анализ "сухих" данных, по самым интересным темам будут проводится брифинги для журналистов. "Главное - не бояться признавать ошибки, когда мы первый раз признали ошибку, в прессе была волна обсуждений, сейчас уже пересчет данных, уточнения являются абсолютно нормальным рабочим процессом", - сказал он.

Цифровизация коснется и грядущей Всероссийской переписи населения, которую перенесли с октября прошлого года из-за пандемии - это будет последняя "традиционная" и первая цифровая перепись, так как средства сбора информации будут комбинироваться. Не все согласны открывать свою дверь переписчикам, особенно в пору пандемии, так что заполнить анкету можно будет и онлайн, также сотрудники Росстата будут заносить данные на цифровые носители, а не на бумагу, как раньше. Чтобы не допустить заражения как сотрудников, так и опрашиваемых - переписчиков привьют от ковида. Также стало известно, что в переписи населения России будут использованы данные сотовых операторов.

Ну а в завершение своей лекции перед студентами Малков заявил, что дальше путь только к звездам и в не столь далеком будущем предстоит открыть территориальное представительство... на Марсе.