17 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
продукты, магазины, цены, яйца (2015) | Фото: Накануне.RU

Свердловчане заметили серьезный рост цен на сахар, яйца и крупы. В ситуации разберется УФАС

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы просят разобраться с ростом цен на товары первой необходимости.
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Как рассказал Накануне.RU председатель совета свердловского регионального отделения партии "Родина" Валерий Хвостов, уже несколько месяцев к нему поступают обращения жителей региона о существенном росте цен. Люди жалуются на высокую стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости: в частности, речь идет о сахаре-песке, яйцах и крупах.

Сегодня, 17 ноября, Хвостов направил заявление на имя руководителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодова.

"На основании вышеизложенного прошу Вас провести проверку по данным фактам и в случае необходимости принять меры по урегулированию ситуации в рамках полномочий ведомства", - говорится в документе.

О реакции антимонопольщиков на данное обращение пока неизвестно.

Весной этого года, в разгар ситуации с коронавирусом, Дмитрий Шалабодов давал прогноз по ценам в регионе после снятия ограничительных мер. Руководитель областного УФАС уверял, что резкого роста не будет.

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Свердловчане заметили серьезный рост цен на сахар, яйца и крупы. В ситуации разберется УФАС

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Теги: цены, рост, УФАС, Свердловская область



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