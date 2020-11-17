Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega

Авария ракеты носителя Vega при пуске с французского космодрома Куру могла произойти в результате отказа произведенного на Украине двигателя. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Vega с двумя европейскими спутниками на борту отклонилась от траектории через восемь минут после старта, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum.

Avum оборудуется жидкостным реактивным двигателем РД-843, разработанным украинским КБ "Южное". Производство двигателей осуществляется на предприятии "Южмаш" в Днепре.