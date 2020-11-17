17 Ноября 2020
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Общество В России Москва
валерий меладзе певец артист (2011) | Фото: livestory.com.ua

Валерий Меладзе попросил пускать его в "красные зоны" ковидных больниц – хочет помогать

Известный певец Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram обращение к главным врачам ковидных госпиталей.

Артист просит допустить его в "красные зоны", где лежат коронавирусные больные. "Я хотел бы попросить у вас разрешения приезжать в ковидные отделения ваших больниц", - говорит Меладзе. Он отмечает, что хочет выступать перед врачами и больными, но готов помогать и в любых других формах, которых сможет. По словам певца, в первую очередь его слова обращены к врачам Москвы и Московской области, поскольку он живет в этом регионе и может оперативно приехать.

Артист говорит, что делает это не для пиара или хайпа, даже отключил комментарии под постом с обращением.

Несколько дней назад Меладзе поднял в Instagram тему запретов концертов и массовых развлечений в новогодние праздники. При этом он указывает на то, что общественный транспорт власти не останавливают, а там, мол, вероятность заразиться выше. Артист предложил запретить и съемки новогодних "голубых огоньков", чтобы и власти, и россияне в новый год, оказавшись без традиционных передач, оценили нужность развлекательной отрасли.

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Валерий Меладзе попросил пускать его в "красные зоны" ковидных больниц – хочет помогать

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Теги: валерий меладзе, коронавирус, ковидный госпиталь, красная зона



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