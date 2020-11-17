17 Ноября 2020
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Наука и техника За рубежом
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX на старте 27.05.20. (2020) | Фото: twitter.com/elonmusk

Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом компания сообщила в Twitter.

16 ноября SpaceX Илона Маска запустила на орбиту второй корабль Crew Dragon с экипажем на борту.

На МКС доставлены астронавты NASA Майкл С. Хопкинс, Шеннон Уокер и Виктор Дж. Гловер, а также японский космонавт Соичи Ногучи.

Ожидается, что астронавты пробудут на космической станции около шести месяцев, пишет Regnum.

Напомним, в мае этого года состоялся первый полет Crew Dragon с людьми на борту – до МКС и обратно слетали Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Это был первый полет пилотируемого частного космического корабля, а также первый полет на американском пилотируемом корабле за последние девять лет – после окончания программы полетов шаттлов единственным способом доставки на МКС оставались российские "Союзы".

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Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

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Теги: Crew Dragon, МКС, астронавты



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