Crew Dragon с четырьмя астронавтами пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом компания сообщила в Twitter.

16 ноября SpaceX Илона Маска запустила на орбиту второй корабль Crew Dragon с экипажем на борту.

На МКС доставлены астронавты NASA Майкл С. Хопкинс, Шеннон Уокер и Виктор Дж. Гловер, а также японский космонавт Соичи Ногучи.

Ожидается, что астронавты пробудут на космической станции около шести месяцев, пишет Regnum.

Напомним, в мае этого года состоялся первый полет Crew Dragon с людьми на борту – до МКС и обратно слетали Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Это был первый полет пилотируемого частного космического корабля, а также первый полет на американском пилотируемом корабле за последние девять лет – после окончания программы полетов шаттлов единственным способом доставки на МКС оставались российские "Союзы".