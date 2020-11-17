Apple обвинили в незаконной слежке

Некоммерческая организация NOYB подала иски в суды Германии и Испании, в которых она обвиняет Apple в снабжении iPhone незаконными инструментами отслеживания действий пользователей.

Речь идет о так называемом идентификаторе для рекламодателей — уникальном идентификационном номере, присваиваемом гаджетам и помогающем, например, в выдаче пользователям контекстной рекламы.

При этом компания снабжает свои смартфоны IDFA без согласия пользователей. Ранее в Apple сообщили, что планирует дать возможность пользователям решать, согласны они на установку IDFA или нет, пишет "Коммерсант".

Напомним, основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров продолжает обвинять Apple в грабительской политике в отношении разработчиков сторонних приложений.

Пользователи Telegram получили список из семи причин, "по которым 30%-ный налог Apple на App Store должен волновать каждого владельца iPhone". По ссылке также открывается статья "7 мифов, которые использует Apple для обоснования 30%-ного налога на приложения".