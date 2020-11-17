17 Ноября 2020
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COVID-19 (2020) | Фото: Накануне.RU

Коронавирус влияет на репродуктивное здоровье - профессор РАН

Коронавирус вредит репродуктивной функции организма, но не более, чем любой другой вирус, об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, эксперт ОНФ, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин.

"Не следует драматизировать и говорить о каких-то новых особенностях влияния коронавируса на репродуктивное здоровье. Оно, несомненно, имеется, но оно характерно для вирусной инфекции в целом", - отметил Олег Аполихин на пресс-конференции в НСН.

Коронавирус представляет угрозу для репродуктивного здоровья людей с хроническими заболеваниями и для имеющих "предварительную историю воспалительных заболеваний", добавил он.

"Это очень актуально сейчас среди молодых людей, рано вступающих в половую жизнь и часто меняющих половых партнеров. Поэтому хламидии, уреаплазма, цитомегаловирус, герпес - всё это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения, а отсюда большинство этих людей имеют условия для повреждающего действия вируса на репродуктивную систему мужчин", - пояснил профессор.

Кроме того, воздействие вируса нарушает сперматогенез и снижает возможность зачатия. Однако каждые три месяца происходит замена сперматозоидов новыми, и процесс возобновляется.

"У 80% мужчин коронавирус никаких последствий на будущее репродуктивное здоровье напрямую не оказывает", - заверил Аполихин.

То же самое касается и женщин. Хронические, соматические заболевания, нарушение обмена веществ, диабет, возраст снижают возможность зачатия при заражении коронавирусом или любой другой инфекцией.

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Коронавирус влияет на репродуктивное здоровье - профессор РАН

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Теги: Коронавирус, репродуктивное здоровье



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