Медики из Москвы помогут коллегам из Екатеринбурга лечить больных коронавирусом

Медики из столичных стационаров отправились в Екатеринбург для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусом. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет хирург Сергей Андреев. Ранее он руководил врачами, которые помогали коллегам в Забайкальском крае, Удмуртии и на Камчатке, сообщили Накануне.RU в столичном департаменте здравоохранения.

В составе бригады – инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Все специалисты имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом. Это медики городской клинической больницы имени Кончаловского (Зеленоград), детской инфекционной клинической больницы №6, городской клинической больницы №29 имени Баумана, а также консультативно-диагностического центра №121 Департамента здравоохранения Москвы.

Специалисты поделятся накопленным опытом, помогут отработать методики лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в реанимационной и терапевтической практике в столице. Большое внимание будет уделено эпидемиологической безопасности лечебного процесса, опыту распределения потоков пациентов, разграничении красных и зеленых зон в стационарах и организации работы санитарных пропускников.

Также столичные медики помогут коллегам внедрить алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене, передадут опыт организации работы амбулаторных КТ-центров, проведут лекции, семинары и встречи с медицинскими работниками в коллективах клиник для совершенствования навыков врачей.

Московские врачи с мая 2020 г. делятся опытом лечения пациентов с коронавирусом с медиками из регионов. Ранее они побывали, в частности, на Ямале.