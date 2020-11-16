16 Ноября 2020
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Общество Москва
москва кремль (2005) | Фото: Накануне.ru

Путин изменил состав Совета по правам человека

Президент Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. В Совет включены заместитель главного редактора "Русского репортёра" Марина Ахмедова, президенты АО "Крибрум" Игорь Ашманов и отделения Международной академии архитектуры в Москве – Андрей Боков. Также в Совет вошли главы ссоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова и сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина.

Из организации исключены Светлана Айвазова, Юрий Костанов, а также Ольга Сидорович и Анита Соболева.

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Путин изменил состав Совета по правам человека

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Теги: Владимир Путин, Совет по правам человека



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