16 Ноября 2020
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скорая помощь, врачи, авария, ДТП, грузовик (2020) | Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

ДТП со "скорой" в Прикамье, в котором разбились двое медиков, могло случиться из-за плохой уборки дороги

ДТП в Пермском крае, в котором погибли два фельдшера "скорой помощи", могло произойти из-за плохого состояния автодороги, сообщает "РБК Пермь" со ссылкой на ГИБДД региона.

"В ведомстве пояснили, что при оформлении данного ДТП "были зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, а именно недостатки зимнего содержания". В связи с этим было возбуждено административное расследование по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ и выдано предписание на устранение недостатка", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП с участием "скорой помощи" произошло 5 ноября в Ординском районе, около деревни Курилово. Бригада в составе двух фельдшеров следовала на вызов к пострадавшей в аварии женщине. В Прикамье уже начата проверка по факту гибели медработников.

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ДТП со "скорой" в Прикамье, в котором разбились двое медиков, могло случиться из-за плохой уборки дороги

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Теги: скорая помощь, врачи, авария, ДТП, грузовик



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