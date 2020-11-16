Пять пациентов скончались в частной клинике в Москве

Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти пяти пациентов в частной клинике на западе Москвы.

Еще одной женщине был нанесен вред средней тяжести, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу.

По данным следствия, Первая университетская клиника, расположенная на Мичуринском проспекте, оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

У организации не было лицензий на виды медицинских услуг, которые были оказаны троим пациентам.

При этом отмечается, что сейчас клиника не работает - ее уже лишили медицинской и фармакологической лицензии.

По делу назначены экспертизы, будут допрошены руководство и сотрудники частной клиники.

В апреле в Магнитогорске в одной из частных клиник скончалась пациентка. Девушка пришла на прием, ей вкололи обезболивающий препарат лидокаин, после этого пациентке стало плохо и она скончалась.