В Санкт-Петербурге нашли тело женщины, по голову закопанной в землю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту страшной находки в Курортном районе Санкт-Петербурга. Прохожий увидел в лесном массиве голову женщины, лежащую на земле. Впоследствии выяснилось, что тело погибшей было закопано в землю по голову.

В пресс-службе городского управления СКР сообщили, что на теле женщины обнаружены признаки насильственной смерти. Пока жертва не опознана.

Между тем, некоторые СМИ сообщили, что погибшая могла быть закопана в землю еще живой.