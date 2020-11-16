16 Ноября 2020
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Общество В России Москва
конопля, квартира, МВД (2017) | Фото: В.Н. Горелых

Путин призвал разоблачать миф о безопасности "легких" наркотиков

Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России по вопросу борьбы с наркотиками. Президент назвал тему "крайне сложной".

"Ежегодно наркотики калечат и убивают тысячи наших граждан. Ломают судьбы детей, вообще молодых людей, приносят в семьи боль и горе, разрушают нравственные основы общества. А теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур. Это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и практически все другие страны", - начал совещание Путин.

Он отметил, что антинаркотическая политика государства принесла свои плоды.

"Во многом благодаря принятым мерам за 10 лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось больше чем на четверть – с 673 тыс. до 478 тыс., в том числе несовершеннолетних с 7,9 тыс. до 5,1 тыс. За этот же период на 17% снизился уровень наркопреступности, а количество тех, кто совершил преступление в состоянии наркотического опьянения снизилось на 30%", - рассказал президент, но призвал "не успокаиваться", поскольку "и наркобизнес, и наркопотребление носят скрытый, латентный характер".

"Аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация остаётся сложной", - констатировал президент.

Так, за девять месяцев 2020 года было выявлено более 144 тыс. наркопреступлений (аналогично прошлому году), изъято 18 тонн наркотиков и психотропных веществ.

Полицейские и конопля(2018)|Фото: 59.мвд.рф

Путин указал на тот факт, что сейчас сбыт наркотиков переходит в онлайн. "Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло", - заметил он.

Позитивный момент – из-за закрытых границ сократился трансграничный наркотрафик: "Как следствие, в первом полугодии 2020 года – не было бы счастья, да несчастье помогло – контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть. Но очевидно, что по мере восстановления межгосударственного общения (а это неизбежно) попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся".

Президент также обратил внимание на то, что "главы ряда субъектов Российской Федерации нередко передают другим должностным лицам свои, закреплённые за ними полномочия председателей антинаркотических комиссий". "Такая практика – уважаемые коллеги, обращаюсь к вам, – а по сути, попытка спрятаться за чужой спиной, абсолютно недопустима. Ещё раз напоминаю о персональной, личной ответственности глав регионов за координацию всей антинаркотической деятельности. И прошу полномочных представителей Президента России в федеральных округах держать этот вопрос под постоянным контролем", - отметил Путин.

Также он призвал разоблачать миф о "безопасном, цивилизованном" потребление так называемых "легких" наркотиков.

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Путин призвал разоблачать миф о безопасности "легких" наркотиков

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Теги: наркомания, легкие наркотики, владимир путин



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