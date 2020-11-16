Арбитражный суд Пермского края взыскал с администрации Горнозаводска более 33 миллионов рублей

Арбитражный суд Пермского края взыскал с администрации Горнозаводска 33,8 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности по долгам местного муниципального унитарного предприятия (МУП) "Теплогорский ТЭК", сообщает "Ъ".

По данным издания, компания "Теплогорский ТЭК" является теплоснабжающей организацией и была потребителем "Газпром межрегионгаз Пермь".

Из-за неэффективной работы предприятие накопило долгов и стало банкротом. Основным кредитором предприятия является "Газпром межрегионгаз Пермь".

Сейчас в суде рассматриваются подобные дела в отношении администраций еще пяти муниципалитетов.