Срок ПЦР-анализа на COVID-19 не должен превышать 48 часов – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор обязал медучреждения выполнять ПЦР-анализы на коронавирус в течение 48 часов. Это требование содержится в распоряжении, подписанном главным санитарным врачом России Анной Поповой.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.