Мишустин потребовал сократить время ответа на звонки в "скорую помощь"

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от Минздрава и регионов поддерживать резерв коронавирусного коечного фонда на уровне не менее 20%. Сейчас в России занято 84% такого фонда, заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. При этом более чем в половине регионов – в 53-х – занято 90% коек для пациентов с коронавирусом. Всего в стране насчитывается 263 тыс. таких госпитальных мест.

Растет и загрузка реанимаций: в России занято около 5,3 тыс. коек в таких отделениях, сообщил Мурашко.

Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительные средства на создание мобильных выездных бригад медиков в регионах.

Мишустин также потребовал максимально сократить время для ответа на звонки в "скорую помощь".