16 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Вашингтон (2017) | Фото:instagram.com/dswartz

В Вашингтоне митинговали десятки тысяч сторонников Трампа

В Вашингтоне состоялся марш сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
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"Сотни тысяч человек проявляют свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы", - написал Трамп в Twitter.

О сотнях тысяч говорить пока не приходится, но десятки тысяч американцев действительно съехались в Вашингтон, где большинство проголосовало за демократов. В связи с этим ожидались беспорядки, но крупных беспорядков удалось избежать.

Многие участники заявляют, что Трамп за простых американцев и за это его уважают. Следующий марш намечен на 21 ноября.

Накануне.RU уже писало о том, что динамика изменения результатов голосования в ряде штатов говорит о том, что в самом конце, когда Трамп лидировал, внезапно почти все бюллетени стали за Байдена, что указывает на массовые вбросы.

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В Вашингтоне митинговали десятки тысяч сторонников Трампа

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Теги: США, Дональд Трамп



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