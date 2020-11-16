В Вашингтоне митинговали десятки тысяч сторонников Трампа

В Вашингтоне состоялся марш сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

"Сотни тысяч человек проявляют свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы", - написал Трамп в Twitter.

О сотнях тысяч говорить пока не приходится, но десятки тысяч американцев действительно съехались в Вашингтон, где большинство проголосовало за демократов. В связи с этим ожидались беспорядки, но крупных беспорядков удалось избежать.

Многие участники заявляют, что Трамп за простых американцев и за это его уважают. Следующий марш намечен на 21 ноября.

Накануне.RU уже писало о том, что динамика изменения результатов голосования в ряде штатов говорит о том, что в самом конце, когда Трамп лидировал, внезапно почти все бюллетени стали за Байдена, что указывает на массовые вбросы.