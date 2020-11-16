16 Ноября 2020
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: www.interfax.by

РЭО: Запрет одноразового пластика в России – перспектива нескольких лет

В Российском экологическом операторе (РЭО) считают, что запрет одноразового пластика в нашей стране является "перспективой нескольких лет".

"Запрет одноразового пластика – путь очень перспективный, хоть и непростой. Введение таких ограничений в техрегламенте потребует согласование с Белоруссией и Казахстаном. Белоруссия, кстати, в этой части продвинулась дальше [России]. Для нас это перспектива нескольких лет", - считает заместитель главы Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Он отметил, что в России рынок переработки пластика быстро растет, потому что начинает появляться сырье. "Рынок очень живой, он подстраивается под ситуацию. Но предприятиям нужно понимание, откуда они могут взять сырье. Новая схема [обращения с отходами] позволит видеть, где концентрируется сырье и где выгодно разместить переработку", - сообщил Макрушин на пресс-конферении АНО "Национальные приоритеты".  

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РЭО: Запрет одноразового пластика в России – перспектива нескольких лет

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Теги: российский экологический оператор, запрет одноразового пластика, раздельный сбор мусора, переработка



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