РЭО: Запрет одноразового пластика в России – перспектива нескольких лет

В Российском экологическом операторе (РЭО) считают, что запрет одноразового пластика в нашей стране является "перспективой нескольких лет".

"Запрет одноразового пластика – путь очень перспективный, хоть и непростой. Введение таких ограничений в техрегламенте потребует согласование с Белоруссией и Казахстаном. Белоруссия, кстати, в этой части продвинулась дальше [России]. Для нас это перспектива нескольких лет", - считает заместитель главы Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Он отметил, что в России рынок переработки пластика быстро растет, потому что начинает появляться сырье. "Рынок очень живой, он подстраивается под ситуацию. Но предприятиям нужно понимание, откуда они могут взять сырье. Новая схема [обращения с отходами] позволит видеть, где концентрируется сырье и где выгодно разместить переработку", - сообщил Макрушин на пресс-конферении АНО "Национальные приоритеты".