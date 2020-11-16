Парламентарии, эксперты, ученые обсуждали создание механизмов укрепления взаимного доверия государства и общества

Накануне председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, передает корреспондент Накануне.RU. Цель состоявшегося диалога была в том, чтобы обсудить действенность механизмов укрепления доверия между государством и обществом.

Заседание прошло под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, которая подчеркнула, что одна из поправок в Конституцию закрепила создание в России условий для «взаимного доверия государства и общества». В работе приняли участие руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, эксперты, члены научно-экспертного совета, сенаторы.

Валентина Матвиенко предложила разработать процедуры и механизмы, которые необходимо создать с целью укрепления доверия между обществом и органами власти. При этом, спикер Совфеда отметила, что ключевыми, фундаментальными условиями доверия между государством и обществом является благополучие людей, учёт их интересов при принятии государственных решений и ощутимые положительные изменения в повседневной жизни. В рамках заседания состоялась дискуссия. В рамках обмена мнениями участники заседания обсудили успешные региональные практики в этой сфере.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов считает, что интересы жителей должны быть в приоритете деятельности органов власти. В частности, в Воронежской области за основу был принят единый региональный стандарт, чтобы приблизить условия жизни в сельской местности к городским, улучшить социальное самочувствие людей и самое главное – придать новый импульс развитию села. Реализация комплекса первоочередных мер на основе консолидации власти, бизнеса и общества и при мощной поддержке федерального центра привела к тому, что область уверенно вошла в двадцатку крупнейших экономик субъектов России. А в сфере сельского хозяйства – в пятерку лучших.

"Мы не только стремимся сохранить темпы развития, но и сделать так, чтобы достигнутые экономические успехи, накопленный потенциал отразился на жизни каждого жителя Воронежской области, вне зависимости от того, где он проживает, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – Фактически, все последнее десятилетие финансовые и организационные усилия региональных властей были направлены на то, чтобы способствовать созданию одинаково комфортных условий для жизни, профессионального развития и досуга людей как в городе, так и на сельских территориях. Мы, как преимущественно аграрный регион, крайне заинтересованы в том, чтобы в сельской местности развивалась экономика".

С 2009 года в регионе было отремонтировано более 2 500 км дорог и построено более 160 км новых трасс. Также во всех муниципальных образованиях возведено и реконструировано 37 школ и 97 детских садов. Появилось 189 новых объектов здравоохранения. Построено и реконструировано 14 домов культуры, также капитально отремонтированы 136 культурных объектов. Работают 716 новых объектов физкультуры, построено 520 общественных территорий.

Владимир Нетёсов в ходе дискуссии состоявшейся под председательством спикера Совфеда отметил, что регион законодательно закрепил широкий спектр преференций для бизнеса. В 2019 году валовый объем сельскохозяйственной продукции составил 248 млрд рублей – это более 4 процентов от общего по России.

"Конечно, еще достаточно вопросов, которые требуют внимания и комплексных усилий законодательной и исполнительной власти. Мы прекрасно понимаем, что достигнутые позиции надо не только сохранять, но и приумножать", – прокомментировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, по итогам заседания были подготовлены рекомендации в адрес органов власти, Банка России, Российской академии наук и Российской академии образования, Торгово-промышленной палаты России, РСПП. В частности, Совету Федерации совместно с Государственной Думой, Правительством РФ и институтами гражданского общества рекомендовано разработать комплекс законодательных и иных мер по укреплению местного самоуправления, включая повышение финансовой обеспеченности местных бюджетов.

А законодательным и исполнительным органам госвласти регионов было рекомендовано активнее внедрять цифровые сервисы для "обратной связи", в том числе для вовлечения граждан в обсуждение принимаемых решений.