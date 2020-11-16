16 Ноября 2020
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Михаил Развожаев (2019) | Фото: sev.gov.ru

Губернатор Севастополя подозревает, что численность жителей может быть в 1,5 раза выше официальной

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел в выходные в Москве ряд встреч, включая встречу с руководством Федеральной службы государственной статистики. Развожаев заявил, что с нетерпением будет ждать результатов всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2021 году и позволит уточнить численность жителей города-героя, передает корреспондент Накануне.RU.

О встрече в Москве с руководителем Росстата Павлом Малковым Развожаев написал на своей странице в соцсети. Севастопольский губернатор обозначил важность точных данных по количеству жителей – от этого образуются цифры госдотаций, например, к ним привязываются другие показатели, на которые ориентируется федеральный центр. Включая государственное финансирование отраслей медицины, образования и т.д.

Михаил Развожаев ранее оценочно приводил численность проживающих в Севастополе примерно в 700 тыс. человек, как говорил губернатор, по крайней мере, об этом свидетельствуют цифры потребления воды и хлеба в городе. При этом, по официальным данным, население Севастополя на начало 2020 года составляло чуть больше 449 тыс. человек. Данные различных ведомств, которые ведут учет перемещения и миграции граждан, сильно разнятся, отсутствует единая база и это стало реальной проблемой для городской власти.

Севастопольские журналисты дополнили губернатора: в апреле, когда начались выплаты федерального центра родителям с детьми, неожиданно выяснилось, что из 80 тыс. школьников и детсадовцев официальная регистрация в городе была лишь у 30 тыс. детей. Тогда усилиями губернатора было принято решение о выплатах денег по факту обращения в органы соцобеспечения, а не по факту прописки.

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Губернатор Севастополя подозревает, что численность жителей может быть в 1,5 раза выше официальной

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Теги: Михаил Развожаев, Павел Малков, Росстат, Всероссийская перепись населения



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